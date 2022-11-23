Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu, Düzce'de hasar gören yurtları ziyaret etti
[Fotograf: DHA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki depremde hasar gören Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugünkü programı iptal edip bölgeye gitti.
Hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret eden Kasapoğlu öğrencilerle bir araya gelen geldi:
"Devletimiz, her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın".
Etiketler: Deprem Düzce Mehmet Kasapoğlu Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Son Haberler
- 16:54
- 16:53
- 16:49
- 16:44
- 16:24
Sıradaki Haber
Siirt’te cinayet şüphelileri 24 saat geçmeden yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz