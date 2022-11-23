Bakan Kasapoğlu, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugünkü programı iptal edip bölgeye gitti.

Hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret eden Kasapoğlu öğrencilerle bir araya gelen geldi:

"Devletimiz, her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın".