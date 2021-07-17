Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sosyal dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı günlerden Kurban Bayramı'nı vatandaşların huzurlu şekilde idrak etmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

İlçe genelindeki rutin temizlik çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Kılıç, "Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan Canlı Hayvan Pazarı'nda altyapı ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirilirken, asri mezarlık ve Yakıntaş mezarlığında geniş çaplı temizlik yaptık, çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik. Arife günü mezarlık ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'ndan 08.00 -17.00 arası hizmet verecek ücretsiz servislerimizi vatandaşımızın hizmetine sunduk. İlçemizde belediyeye ait otoparklar ise bayram süresince ücretsiz olacak. Ali Kale Turistik Tesisleri ve Alparslan Türkeş Parkı gibi sosyal tesisler ise bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla mezbahane yanında bulunan alanda atık gömü çukuru oluşturarak vatandaşların kurban atıklarını bu alanda imha etmelerine imkan tanıdıklarını anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımız Kurban Bayramı süresince her türlü talep ve şikayetlerini 0535 433 80 80 numaralı BİP ve WhatsApp hatlarının yanında 0362 543 23 20 numaralı telefon üzerinden de iletebilecek. Bu vesileyle tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Jandarmadan trafik güvenliği denetimleri

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Bafra'ya bağlı Kolay yolu üzerinde denetimlerini sürdüren Jandarma trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan trafik kuralları, ihlaller ve kazaların yaşanmaması için gerekli tedbirleri içeren broşür verdi.

Bayram öncesi trafik yoğunluğunun artmasından ötürü bölgede yaşayan çiftçilerin ve mevsimlik işçilerin güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla alınması gereken önlemler ise durdurulan traktör sürücülerine Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından anlatıldı.

Ayrıca Bafra ve bölgesinde çiftçilik faaliyeti yürüten Bafra Ziraat Odasına kayıtlı 25 bin 424 çiftçinin cep telefonlarına da Ziraat Odası tarafından bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle çiftçilerin ve mevsimlik işçilerin güvenle seyahat edebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin yazdığı mesaj gönderildi.

Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında denetimlerin sıklaşacağını belirten jandarma ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı.