Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.04.2024 22:58

Bafra Ovası'nda sivrisinekle mücadele için dronla ilaçlama başlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Çeltik Komisyonu Başkanlığınca sulama kanallarında sivrisinekle mücadele kapsamında dronla ilaçlama uygulaması başlatıldı.

Bafra Ovası'nda sivrisinekle mücadele için dronla ilaçlama başlatıldı

Bafra Kaymakamı ve Çeltik Komisyonu Başkanı Cevdet Ertürkmen, gazetecilere, Bafra'nın Türkiye'nin ikinci büyük çeltik üretim sahası olduğunu, her yıl 140 bin dönüm alanda çeltik ekildiğini söyledi.

Bu alandan yılda 110 bin ton civarında çeltik elde edildiğini belirten Ertürkmen, "Tarımsal üretim olarak büyük bir miktar. Tabii bunun nimeti olduğu kadar külfeti de var. Çeltik sucul bir bitki. Havuzlama sistemiyle çeltik tarımı yapılmakta. Bununla birlikte sivrisineklerin üreme alanları olarak biliniyor. İnsan sağlığı açısından da bu önemli." dedi.

Geçmiş yıllarda araçlarla püskürtme yöntemiyle kanallarda bulunan su birikintilerini ilaçladıklarını anlatan Ertürkmen, "Ancak etrafındaki kamışlardan, bitkiler ve ağaçlardan dolayı etkinliğinin azaldığını hissettik. Son dönemde ise dronla gelişmeleri takip ettik. Bafra Çeltik Komisyonu olarak ilk defa dron satın aldık. Bu yıl bin kilometre kanalımızda yaklaşık 700-800 dekar alanda dronla larva mücadelesi yapacağız. Larva mücadelesinde dronun daha etkili olacağını, daha efektif sonuçlar alacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertürkmen, çeltik üretim sezonu boyunca dronla ilaçlama çalışmasının devam edeceğini kaydetti.

Çetinkaya ile Yağmurca mahallelerinde yapılan dronla ilaçlama çalışmasına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipleri çıkarttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısı yaptı
00:04
İsrailli Bakan Ben-Gvir: Hapishanelerdeki aşırı kalabalığa çözüm için Filistinliler infaz edilmeli
00:02
AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye mesajı
23:46
Taksiciyi öldürüp aracını gasbeden zanlı yakalandı
23:37
UNRWA: İsrail, ajansı milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için kapatmak istiyor
23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile bir araya gelecek
Van'da açan ters laleler doğayı süsledi
Van'da açan ters laleler doğayı süsledi
FOTO FOKUS
Şarjdaki süpürge yangın çıkardı
Şarjdaki süpürge yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ