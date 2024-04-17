Sultanbeyli'de asker uğurlamada ve düğünde kuralları ihlal eden 4 sürücüye 8 bin 152 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mart'ta, ilçede asker uğurlama sırasında yüksek sesle müzik dinlenilen aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, aracı Eşref Bitlis Bulvarı'nda durdurdu. Araç sürücüsü M.İ.R'e, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak", "ses cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak" maddelerinden 1942 lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.
Fatih Bulvarı'nda 14 Nisan'da yolu kapatarak düğün eğlencesi yapan araçların sosyal medyada yer alan görüntülerine ilişkin de çalışma yürütüldü.
Ekipler, tüneli kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sergileyen sürücüler O.K, T.U. ve M.İ'yi yakaladı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "konvoy yapmak", "taşıt yolu üzerinde tünellerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 6 bin 210 lira idari para cezası uygulandı, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.