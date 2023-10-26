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Güncel
AA 26.10.2023 09:26

Babasına ait hurda telleri çalan sanığa hapis cezası

Kayseri'de babasını darbedip hurda bakır tellerini çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Babasına ait hurda telleri çalan sanığa hapis cezası
[Fotograf: AA]

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık K.T, müşteki baba O.T. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık K.T. savunmasında, babası O.T'nin kendisine ait hurda bakır tellerini vermemesinden dolayı olayın yaşandığını iddia etti.

Müşteki O.T. ise oğlunun olay günü kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğunu öne sürerek, "Benden para istedi, vermeyince bakır telleri alıp gitti. 2-3 gün sonra zararımı giderdi. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Babamdan özür diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık K.T'ye "yağma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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