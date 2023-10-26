Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2023 09:17

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da 635 jandarma personelinin katılımıyla yapılan uyuşturucu ve silah operasyonunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Şanlıurfa genelinde 635 jandarma personelinin katılımıyla başarılı uyuşturucu ve silah operasyonu yapıldığını belirtti.

Operasyonda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"1 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 tabanca, 17 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 500 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 50 kök kenevir, 41 adet uyuşturucu aparatı ele geçirilmiş, 66 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 38 aranan şahıs yakalanmıştır"

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
01:18
Altun: Gazze'de iletişimin tamamen kesilmesi kabul edilemez
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ