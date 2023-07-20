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Güncel
İHA 20.07.2023 16:53

Aydın'da vatandaşlar 'trafik ve yaya güvenliği' konularında bilgilendirildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri ve Şahin görevlileri Efeler ilçesindeki kafelerdeki vatandaşları 'trafik ve yaya güvenliği' konusunda bilgilendirdi.

Aydın'da vatandaşlar 'trafik ve yaya güvenliği' konularında bilgilendirildi

Aydın’da trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulmasına yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri tarafından verilen eğitimler aralıksız devam ediyor.

Ekipler, Efeler ilçesinde bulunan kafelerde vatandaşlara 'trafik ve yaya güvenliği' konularında bilgiler verdi. Vatandaşlara; karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da faaliyetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

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