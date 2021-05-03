Aydın'ın Didim ilçesinde alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.D, Ö.Y, E.H.U. ve H.D. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.H.U, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.