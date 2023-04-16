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Güncel
AA 16.04.2023 06:58

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, şüpheli K.S. ilçe otogarında gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, kutuya gizlenmiş yarım kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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Aydın Uyuşturucu Narkotik
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