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Güncel
İHA 04.04.2024 13:47

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü
[Fotograf: İHA]

Kaza, Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana geldi.

Milas'tan Söke istikametine seyir halinde olan Ahmet Yemiş'in kontrolündeki motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjde bulunan bordür taşlarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yemiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yemiş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yemiş'in, kendisiyle aynı adı taşıyan Gölbent Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş’in yeğeni olduğu öğrenildi.

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