Ardahan'da eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki protokol törenine, İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Ertaç Özeroğlu ve Okul Müdürü Ebru Mermer katıldı.

Mermer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının kurumlar arası eğitimin kalitesini arttırmak olduğunu söyledi:

"İmzaladığımız bu protokol sayesinde verilen eğitim, okul dışında da devam edecek. Sadece kendi okul öğrencilerimiz değil, sağlık alanında bilgi paylaşımı yapılarak diğer okul öğrencileri, milli eğitim camiası ve köylerde yaşayan halkımıza da ulaşmayı planlıyoruz."