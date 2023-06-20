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Güncel
DHA 20.06.2023 13:14

Aydın'da inşaat işçileri arasında keser ve bıçaklı kavga

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgada 1'i polis memuru 7 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen kavga ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da inşaat işçileri arasında keser ve bıçaklı kavga

Olay dün saat 16.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgaya dönüştü.İhbar üzerine bölgeyi çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı.

Kavgada 1'i polis memuru, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçiler arasında hastane bahçesinde de arbede yaşandı. Polis, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. İnşaat alanındaki kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan işçilerden İ.O. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İ.O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, diğer 4 yaralı tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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