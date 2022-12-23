Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bahçeden zeytin çalan 2 kişi tutuklandı
[arşiv haber, AA]
Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir bahçeden zeytin çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki bir bahçeden zeytin çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Y. ve S.K. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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