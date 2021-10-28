Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizde mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizin ortasında mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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