Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Mekece-Bozüyük istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akhisar-Manisa yolunun 51. kilometresindeki (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları sebebiyle Manisa yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerindeki Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 52-53 ile 61-62. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 5-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl-Solhan yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

