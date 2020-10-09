Balıkköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda mahalle halkının baktığı "Pakize" adı verilen bir köpeğin yavrusu, bir süre önce zemin etüdü için açılan delikten düştü.

Köpeğin seslerini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyeyle birlikte bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri de geldi.

Deliğe ip sarkıtılması sonucu yaklaşık 6 metre derinliğinde olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye iş makinesi getirildi.

Deliğin yanında açılan kuyuya inen itfaiye görevlileri Niyazi Karabıyık ve Coşkun Tanılmışoğlu, deliğe doğru kazı yaparak yavru köpeği kurtardı.

1,5 saat süren çalışmalar sırasında anne köpeğin bir an olsun bölgeden ayrılmaması dikkati çekti.

Delikten çıkarılan köpek, su verilmesinin ardından annesi tarafından beslendi.