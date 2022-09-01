Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 21:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayçiçeği değil kenevir tarlası: 107 bin kök ele geçirildi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile yapılan mücadele çerçevesinde ayçiçeği tarlasından 107 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında Babaeski ilçesi Nadırlı Köyü bölgesinde C.Ö. (50) isimli şahsa ait 8 dönümlük ayçiçeği ekili tarla içerisinde toplam 107 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, tespit edilen kenevir bitkileri sürdürülmek suretiyle imha edilecek.
Etiketler: Kırklareli Uyuşturucu
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