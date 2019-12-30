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Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu30 Aralık 2019 Pazartesi 13:38 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 13:39
Diyarbakır'da ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği "Çiko" buldu.
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Kayapınar İlçesi Pirinçlik yol kontrol ve arama noktasında Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada narkotik dedektör köpeği Çiko, yolcu S.Y'nin her iki ayakkabısının iç kısmına yerleştirdiği, özel olarak hazırlanmış tabanlıkta 412 gram esrarı tespit etti.
Gözaltına alınan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA