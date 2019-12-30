Yemen'in güneyinde yer alan Taiz kentindeki Merkez Hapishanesi'nde tutulan onlarca Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla geride bıraktıkları vatanlarına dönmek istiyor.

Ülkelerinde maruz kaldıkları zor şartları arkalarında bırakarak geçim sıkıntısı yaşamayacakları bir hayat umuduyla yola çıkan 3'ü kadın 78 Afrikalı düzensiz göçmen, yaklaşık 3 aydır Taiz'in batısındaki Ed-Dabbab bölgesinde yer alan Merkez Hapishanesi'nde, ıslah koğuşlarında tutuluyor. Farklı umutlarla yola çıkan Afrikalı göçmenler, geride bıraktıkları evlerini özlemle anıyor.

Yemenli güvenlik yetkilileri, Afrikalı göçmenlerin Husi milisler için savaştığını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) ise 2019'un başından bu yana Yemen'e göçmen akını olduğunu ifade ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü, ülkenin farklı kentlerinde İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'e yönelik Afrikalı göçmen akımı bölge yetkililerini endişelendiriyor.

"Ülkeye yasa dışı yollarla giriyorlar"

Merkez Hapishanesi Müdürü Binbaşı Isam el-Kamil, düzensiz göçmenlerin, Etiyopya başta olmak üzere kıtanın kuzeybatısındaki Afrika Boynuzu (Eritre, Cibuti, Etiyopya, Somali'yi kapsayan bölge) ülkelerinden yasa dışı yollarla Yemen'e girdikleri için güvenlik güçleri tarafından yakalandığını belirtti.

Afrikalı göçmenlerin çok zor şartlara maruz kaldığına işaret eden Kamil, "Sorunların eksik olmadığı, yaklaşık 5 yıldır öğütücü bir savaşın gölgesinde olan Yemen'e gelen göçmenlerin maruz kaldıkları sıkıntılar da katlandı." dedi.

Kamil, ülkede uzun zamandır devam eden savaşın sebep olduğu ağır şartların yanı sıra Husilerin Ağustos 2015'ten bu yana kente uyguladığı abluka nedeniyle bölge sakinlerinin, yaşam için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçlardan bile yoksun olduğunu söyledi.

"Afrikalı göçmenlerin sığınabileceği bir yer olmadığı için onları hapishanedeki ıslah merkezlerine yerleştirmekten başka seçeneğimiz yoktu." diyen Kamil, yaşadıkları zor durumu şu sözlerle anlattı:

"Başka bir alternatifimiz olmadığı için mahkumların yemeklerine ortak oluyorlar. Gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların kısıtlı olduğu düşünüldüğünde bu durum bizim için de sıkıntı oluşturuyor."

Kamil, Birleşmiş Milletlere bağlı göçmenlerle ilgilenen tüm kurumlardan, "duruma ivedilikle müdahale edilmesi, asgari düzeyde bile olsa Afrikalı göçmenler için gerekli olanakların sağlanması"nı istedi.

Göçmenlerin kırılan ümitleri

Taiz'deki hapishanede bekleyen Afrikalı göçmenlerin ise yola çıktıkları hayalleri çoktan değişti. Göçmenler, şimdi ya evlerine dönebilmeyi ya da yeni bir hayata başlamalarını sağlayacak herhangi bir iş imkanını hayal ediyor.

Göçmenlerden biri, ne bir suç işledikleri ne de bir kabahatleri olduğunu, ikametlerinin kanuna aykırı olduğu için 3 aydır hapishanede tutulduklarını aktardı.

"Her gün hapishaneden çıkacağımıza ilişkin söz veriliyor ancak nafile. Biz tutuklanmamızı gerektirecek bir suç işlemedik." diyen Afrikalı göçmen, artık yorulduklarını kendi vatanlarına dönmek istediklerini dile getirdi.

Yakınlarıyla iletişim kuramıyorlar

Afrikalı göçmen, Yemen'e Suudi Arabistan'a bir geçiş olacağı düşüncesiyle geldiklerini belirterek, "Ancak bu hapishanede kala kaldık. Yakınlarımız sağ mıyız hayatta mıyız bilmiyorlar, onlarla iletişim kurmamıza izin verilmiyor." diye konuştu.

Gruptaki genç kızlardan biri ise "Yemen'e Suudi Arabistan'a geçip orada iş bulabilmek için geldik. Yemen'de savaş olduğunu bilmiyorduk. Şu anda tek isteğim ülkeme dönmek ve yakınlarıma sarılmak." dedi.

Göçmenlerin sayıları şüphe uyandırıyor

Ülkenin güneyinde Taiz'in komşusu Lahec ilindeki yetkili Ali el-Mehna, Afrika ülkelerinden Yemen'e göçmenlerin akın ettiğini belirterek, bu durumu "şaşırtıcı ve şüpheli" şeklinde değerlendirdi.

Mehna, bu göçmenlerin çoğunun Husi milislerin saflarına katıldığını, onlarcasının savaş hattında iken yakalandığını savundu.

Düzensiz göçmenlerin sayılarındaki artışa işaret eden Mehna, bu durumun Husilerden arındırılan bölgelerde tesis edilen barış ve sosyal güvenlik için tehdit oluşturduğunu aktardı.

Mehna, özellikle Etiyopya'dan gelen göçmenlerin suçlu, haydut olduğunu, kolera, dang humması gibi bulaşıcı hastalıklar taşıdığını kaydetti.

Yemenli görevli uluslararası topluma, bu göçmenlerin ülkelerine iadesi için acilen müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu.

Yemen'e düzensiz göçmen akımı

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) hazırladığı raporda, "2019'un başından bu yana ülkeye Afrika Boynuzu'ndan 120 bin 680 düzensiz göçmen geldiği" kaydedildi.

Raporda, Yemen'de devam eden iç savaşa ve her geçen gün tırmanan insani krize rağmen 2019'da Afrika'dan bu ülkeye gelmek isteyen göçmen ve mültecilerin sayısında ciddi bir artış olduğu belirtildi.

BM'nin ülkedeki savaşın sona erdirecek siyasi bir çözüm için çaba sarf ettiği aktarılan raporda, bölgesel uzantıların bu savaşı daha da karmaşık hale getirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA