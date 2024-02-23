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Güncel
AA 23.02.2024 16:50

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediyesini ziyaret etti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u ziyaret etti.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediyesini ziyaret etti

Başkan Tutuk, dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğu elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu'nun tüm Türkiye ve Yalova'yı gururlandırdığını ifade etti.

Milli güreşçiye yaşattığı gurur nedeniyle teşekkür eden Tutuk, "Olimpiyat şampiyonluğu ile çıtayı yükselteceğinize inanıyorum. Sırrı Acar gibi bir şampiyonumuz da var. Bence burada yıllarca Buse Tosun Çavuşoğlu olarak adını altın harflerle Yalova'nın gönlüne yazdın. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman Yalova Belediyesi olarak da bir ağabeyin olarak da belediye başkanı olarak da yanındayım." diye konuştu.

Buse Tosun Çavuşoğlu ise dünya ve Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla seribaşı olarak olimpiyatlara gideceğini ve burada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Buse Tosun Çavuşoğlu'na ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı ve Yalova Belediyespor Güreş Sorumlusu Ali Kayalı ile genç güreşçiler eşlik etti.

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