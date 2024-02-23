Karaman'da Geri Dönüşüm Parkında çalışmalar devam ediyor

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak hedefiyle çalışmalarını yürüten Karaman Belediyesi, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Başakşehir Mahallesine Geri Dönüşüm Parkı yapıyor.



2. TOKİ ve 11 Nolu Sağlık Ocağı arasındaki 11 bin 300 metre kare alan üzerinde yapımına başlanan parkta yer alacak tüm araç, gereç ve aletler, geri dönüşüme tabi tutulan atık malzeme ve materyallerden yapılacak. Park içerisinde, çocukların güvenle oynayabileceği oyun grupları ve eğlence alanları, otopark, yürüyüş yolları ve kamelyalar yer alacak.



Diğer yandan şehrin farklı yerlerinde yeni park yapımı ve park iyileştirmeleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Birçok parkta çocuk oyun alanlarının, spor alanlarının, bankların yenileme ve bakım çalışmalarının yanında Şeyh Şamil, Gevher Hatun, Yenişehir ve Hürriyet Mahallelerinde yeni park ve sosyal yaşam alanlarının yapımı devam ediyor.