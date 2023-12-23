Parçalı Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 23.12.2023 17:10

Atina sokaklarında dehşet saçan 105 taraftar serbest bırakıldı: Yunan kamuoyu tepkili

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Ağustos ayındaki AEK-Dinamo Zagreb Şampiyonlar ligi ön eleme turu maçı öncesi Hırvat taraftarlar şehirde dehşet saçmıştı. Bir Yunan taraftarın hayatını kaybettiği olayların ardından 105 kişi tutuklanmıştı. Yunan Mahkemesi, 5 ay sonra tüm tutukluların tahliye edilmesine karar verdi.

Fatih Yumuşakbaş
Fatih Yumuşakbaş
Atina sokaklarında dehşet saçan 105 taraftar serbest bırakıldı: Yunan kamuoyu tepkili
[Fotograf: AA]

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Ağustos 2023'te AEK-Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi, baştan aşağı siyah giyinen 200 Hırvat taraftar, ellerinde sopa, satır ve bıçaklarla sokaklarda dehşet saçmıştı.

Kask, şapka ve maskelerle kimliklerini gizlemeye çalışan taraftarların çıkardığı olaylarda, 29 yaşında bir Yunan taraftarı ölmüştü.

Yunan polisi, olaya karışanları aramak için ev ve otellere baskın yapmış, gözaltına alınan 105 kişinin tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti.

5 ay sonra tahliye kararı

5 ayın ardından, Yunan adli makamları, tutuklu taraftarların cezaevinden tahliyesine karar verdi. Tutuklu bulunan 105 sanık serbest bırakıldı.

Karar Yunan kamuoyunda tepki ile karşılandı. Tutukluların tahliyesinin, gelecekte yaşanacak benzer olaylarda örnek oluşturabileceği ileri sürüldü.

Sıradaki Haber
Rize'de şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç 2 taksiye zarar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
İsrail ABD'nin Gazze'de 'vurulmasını' istemediği kilise ve manastırı da bombalamış
17:33
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi yakalandı
17:26
Hamas'tan uluslararası kuruluşlara İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetini takip çağrısı
17:12
Çorum'da maden ocağında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti
17:09
Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
16:42
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler hasat ediliyor
Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler hasat ediliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da alev alan araç bomba gibi patladı
Antalya'da alev alan araç bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ