Atina sokaklarında dehşet saçan 105 taraftar serbest bırakıldı: Yunan kamuoyu tepkili

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Ağustos 2023'te AEK-Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi, baştan aşağı siyah giyinen 200 Hırvat taraftar, ellerinde sopa, satır ve bıçaklarla sokaklarda dehşet saçmıştı.
Kask, şapka ve maskelerle kimliklerini gizlemeye çalışan taraftarların çıkardığı olaylarda, 29 yaşında bir Yunan taraftarı ölmüştü.
Yunan polisi, olaya karışanları aramak için ev ve otellere baskın yapmış, gözaltına alınan 105 kişinin tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti.
5 ay sonra tahliye kararı
5 ayın ardından, Yunan adli makamları, tutuklu taraftarların cezaevinden tahliyesine karar verdi. Tutuklu bulunan 105 sanık serbest bırakıldı.
Karar Yunan kamuoyunda tepki ile karşılandı. Tutukluların tahliyesinin, gelecekte yaşanacak benzer olaylarda örnek oluşturabileceği ileri sürüldü.