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Güncel
İHA 23.12.2023 16:43

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Kütahya’da düzenlenen operasyonda, 49 bin adet dolu makaron, 7 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 İl Emniyet Müdürlüğünün katılımı ile yapılan eşzamanlı yapılan Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Operasyonu'nda Kütahya il merkezinde 2 ikamet, 4 işyeri olmak üzere, il merkezi ve ilçelerinde toplam 30 ekip 80 personel ile 35 adrese yönelik yapılan denetim ve aramalarda, 2 bin 450 paket dolu makaron, 49 kutu bandrolsüz boş makaron, 17 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 650 adet sökülmüş bandrol ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

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