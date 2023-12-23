Kütahya’da kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 İl Emniyet Müdürlüğünün katılımı ile yapılan eşzamanlı yapılan Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Operasyonu'nda Kütahya il merkezinde 2 ikamet, 4 işyeri olmak üzere, il merkezi ve ilçelerinde toplam 30 ekip 80 personel ile 35 adrese yönelik yapılan denetim ve aramalarda, 2 bin 450 paket dolu makaron, 49 kutu bandrolsüz boş makaron, 17 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 650 adet sökülmüş bandrol ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.



Gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.