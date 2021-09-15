Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Vekili Emin Sait Karahaliloğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkan Murat Zorluoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişinden aldığı güçle, daha aydınlık, daha müreffeh yarınlara sağlam adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a üç kez teşrif ettiğini belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk Trabzonlulara, bizim için bir gurur kaynağı olan şu sözlerle hitap etmiştir; 'Trabzon halkının tamamını birlik ve beraberlik içinde gördüm. Kadınlarının, çocuklarının, ihtiyarlarının gözlerinde yaş gördüm. Bu ne coşkun duygulanma, bu ne sevecenlik, bu ne yüksek soyluluktur. Açıklamak zorunluluğundayım ki, bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyin bu kıymetli memleket ve yüce halkından bugün gördüğüm ilgi kadar beni etkilememiş olduğunu görmüş ve anlamış bulunuyorum. Arkadaşlar, 5 sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım.'"

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak ecdadın binbir zorlukla kendilerine emanet ettiği kadim Trabzon'u her alanda geliştirmek, kalkındırmak ve Atatürk'ün en büyük hedefi olan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için yoğun gayret gösterdiklerini kaydetti.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.