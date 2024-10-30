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Güncel
İHA 30.10.2024 23:32

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 106'ncı yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 106'ncı yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 106'ncı yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 106'ncı yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişi anlatıldı. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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