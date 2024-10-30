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Güncel
İHA 30.10.2024 23:21

Aksaray’da engelli park yerine araç bırakan sürücülere af yok

Aksaray’da engelli sürücüler için ayrılan park yerlerini işgal eden araç sürücülerine polis ekiplerince ceza kesildi.

Aksaray’da engelli park yerine araç bırakan sürücülere af yok

Aksaray’da şehir merkezi başta olmak üzere hastane ve adliye gibi resmi kurum otoparklarında engelli sürücüler için ayrılan park yerlerine park eden araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Şehir genelinde birçok noktada bulunan engelli parkları diğer sürücüler tarafından kullanılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bu sürücülere göz açtırmıyor. Gelen çok sayıda ihbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri engelli otoparklarını takip altına aldı. Gün içerisinde sürekli olarak kontrol edilen engelli otoparklarında engelli vatandaşlara tahsis edilmiş araçların dışında araç park edilirse ekipler araç plakalarına ceza keserek araçları otoparka çektiriyor.

Çok sayıda araç sürücüsüne cezai işlem uygulayan polis ekipleri her bir sürücüye bin 383 lira para cezası kesiyor. Trafik ekipleri günün her saati engelli park yerlerinde denetim yapıyor. 

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Aksaray Denetim Polis
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