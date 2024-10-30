Parçalı Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.10.2024 23:16

Yalova'da 40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yalova'da 6 ayrı suçtan hakkında 40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yalova'da 40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 6 ayrı dosyadan toplamda 40 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.'yi takibe aldı.

Ekipler, T.E.'yi İsmetpaşa Mahallesi 125-2 Sokak'ta yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Karaman'da ilkokul öğrencilerinin bando gösterisi büyük beğeni topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:22
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini duyurdu
23:20
ABD, Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturma için İsrail'e baskıyı sürdürdüğünü açıkladı
23:18
İşgalci İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kurulacağını duyurdu
23:25
Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'in özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor
23:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
22:42
Samsun'da kaçak tütün operasyonu: 20 bin makaron ele geçirildi
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ