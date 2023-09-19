Ataşehir'de akrabalarının boşandığı eşini darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Esatpaşa Mahallesi'nde 11 Eylül'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerince yapılan çalışmada, H.N. ve K.N'nin, akrabaları olan S.N'nin boşandığı eşi L.Ö'nün camını kırarak girdikleri ikametine zarar verdikleri, daha sonra bu kişiler arasında kavga çıktığı tespit edildi.

H.N. ile K.N'nin olay yerinden kaçtıkları araçla çevredeki başka araçlara çarparak zarar verdiğini belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, polis ekipleri olayın devamında yaptığı çalışmada, S.N. isimli kadının, bir buçuk yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan L.Ö'ye çocuklarını 1 hafta önce verdiğini, ancak çocuğa ulaşamayan kadın ile eski eşi arasında anlaşmazlık çıktığını belirledi. Yapılan çalışmada, çocuğun polis ekiplerince annesine teslimi sağlandı.

Baba L.Ö. hakkında da "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamındaki tedbir kararına uymamaktan işlem başlatıldı.