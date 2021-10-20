Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 ve 5 yıllık borçlanma faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da dış ticaret açığı 622,8 milyar yenle beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ihracat yıllık yüzde 13, ithalat ise yüzde 38,6 arttı.

Öte yandan Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 19,6 artarak 859 milyar 510 milyon yuana (yaklaşık 134,7 milyar dolar) ulaştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.587 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.013 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarak 29.255 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 primle 114,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 61.410 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 26.028 puanda seyrediyor.