Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanıyor.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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