Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürleyik Su Değirmeni, 1700'lü yıllardan günümüze buğday öğütmeye devam ediyor.

Babasının 1955 yılında vefat etmesi nedeniyle henüz 9 yaşındayken görevi devralan Bahattin Coşkun, 67 yıldır adeta zamana direnen değirmeni çalıştırmak için zamanının büyük kısmını burada geçiriyor.

Bahattin Usta, değirmeni her çalıştırdığında yaklaşık bir kilometrelik su kanalının bulunduğu dağlık alanı sürekli kontrol ediyor, değirmene giden suyun akımını güçlendirmek için su kanalının etrafında oluşan kaçakları kapatıyor.

