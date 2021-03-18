Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü olan geleneksel el sanatı Çınarcık işinin tekniği annelerden kızlarına miras kalıyor. Çınarcıklı kadınların özgün teknikle yaptığı işlemeler, Çınarcık Hanımelleri Kooperatifince geleceğe taşınıyor.

Ham ipek, pamuklu ve keten kumaşlar üzerinde iplik çekilmesi ve doğal ipliklerle kumaşın işlenmesi ile ortaya çıkan ancak eskiden sadece yatak takımlarına uygulanan bu el sanatında ürün yelpazesi de genişledi.

Bölgeye özgü yöntemle kumaşa hayat veren kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini şimdi e-ticaret ve ilçedeki satış mağazalarında pazarlama imkanı buluyor.

Kooperatifin başkan yardımcısı Fatma Alaza, Çınarcık işinin tarihsel gelişim sürecini AA muhabirine anlattı.

Alaza, "Eskiden büyüklerimizin sandıklarında olmazsa olmazı özellikle karyola takımlarında kullanılıyordu. Daha sonra genç kızların çeyizlerinde salon takımı olarak yapılmaya başlandı. Biz de kooperatif olarak çok alanlı kullanılsın diye çeşitlendirmeye gittik. Çantalarda, kıyafetlerde birçok çeşit yapıyoruz." diye konuştu.

Çınarcık işinin zahmetli bir tekniğinin olduğunu belirten Alaza, bu yöntemin ip çekilerek uygulandığını ifade etti.

Kumaş ipi çekildikten sonra motif olarak Çınarcık işinin işlendiğini aktaran Alaza, bir ürünün yapımının 1 hafta ila 15 gün sürdüğünü dile getirdi.

Tekniği paylaşmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Alaza, "Bu bize özgü bir şey ve siparişleri bekliyoruz. Memnuniyetle, seve seve herkese ulaştırabiliriz." dedi.

Kooperatif üyesi Asiye Arıman da Çınarcık işini açılan bir kursta öğrendiğini bildirdi.

Turistlerin ilçeye geldiği yaz aylarında satışlarının arttığını aktaran Arıman, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlık, geleneklere dayalı olan bir şey olduğu için özelliği fazla bir el işi. Yaptığım için çok mutluyum. Atkı çözgüsü bir olan kumaştan olur. İplik çözülebilen, atkı çözgüsü denk gelen bütün kumaşlardan olur. Gerisi sır, bizim sırrımız. Kurslara gidenler öğrenebilir. Öğrenmek isteyen çocuklarımıza öğretiyoruz. Onun dışında isteyenlere biz yapıyoruz."

Arıman, Çınarcık işinin metre fiyatının 120 ile 150 lira olduğunu, ürünün fiyatının kumaş parasının eklenmesiyle ortaya çıktığını sözlerine ekledi.