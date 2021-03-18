Mehmetbeyoğlu, Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dezenfektan üreterek okulun döner sermayesine 2 milyon 44 bin lira katkı sağlayan idareci, öğretmen ve öğrencileri ödüllendirdi.

Okuldaki çalışmaları inceleyen Mehmetbeyoğlu, idareci ve öğretmenlere başarı belgesi takdim etti.

Öğretmen ve öğrenciler, Mehmetbeyoğlu'na Teknofest için hazırladıkları projeleri tanıttı.