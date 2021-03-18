Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciş'te dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi verildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 110 ton dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi verdi.
Mehmetbeyoğlu, Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dezenfektan üreterek okulun döner sermayesine 2 milyon 44 bin lira katkı sağlayan idareci, öğretmen ve öğrencileri ödüllendirdi.
Okuldaki çalışmaları inceleyen Mehmetbeyoğlu, idareci ve öğretmenlere başarı belgesi takdim etti.
Öğretmen ve öğrenciler, Mehmetbeyoğlu'na Teknofest için hazırladıkları projeleri tanıttı.
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