Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asgari ücret 2022..Brüt ve net asgari ücret ne kadar oldu? AGİ kalktı mı?
Asgari ücret 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendi. İşsizlik ödeneği, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatlarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.
[Yeni asgari ücretin detayları belli oldu]
Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.
Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.
2022 yılı için açıklanan asgari ücretten gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için asgari geçim indirimi bordrolara yansımayacak.
Etiketler: Asgari Ücret İşçi
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