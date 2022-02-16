Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 385 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 385 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 385 ev karantinaya alındı.
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