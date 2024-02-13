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Güncel
AA 13.02.2024 09:58

Artvin'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı yapıldı

Artvin'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Artvin'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri  Yılmaz başkanlığındaki toplantıda kentteki stratejik, ekonomik ve ihracat değeri yüksek tarımsal ürünlerin plan dahilinde ekonomiye kazandırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

Yılmaz, Türkiye'nin tarımsal üretim planlamasının yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda kaliteli üretim, sürdürülebilirlik ve yatırım konularına yoğunlaştıklarına işaret eden Yılmaz, "Üretim planlaması ile arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin önüne geçilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

Yılmaz, ülke ölçeğinde yol haritası belirlenerek uygulamaya geçilmesi için il ziyaretlerine başladıklarını kaydederek, dünyada ve Türkiye'de artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bu planlamanın elzem olduğunu vurguladı.

"Artvin, su ürünleri noktasında önemli konuma sahip"

Dünya genelinde yaşanan afetler ve küresel iklim değişikliği, su sıkıntısı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörlerin, gıda arz güvenliğini temin etmek için doğal kaynakların verimli kullanımını sağlayacak etkin planlama sürecini zorunlu hale getirdiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Hangi bölgede, hangi ilde, hangi ürünlerin daha ön plana çıkarılacağı, üretim açığı ürünlerin neler olduğu bağlamında toplantımızı Artvin özelinde yapıyoruz. Her bölgenin kendine özgü ürünü var. Bunları planlamamız lazım. Artvin, su ürünleri noktasında önemli konuma sahip. Burada su ürünleri üretimini planlıyoruz. İlk etapta 2024'ten 2026'ya kadar olan üretimi planlıyoruz. Bunu yaparken de üreticiyi de tüketiciyi de kollamamız lazım."

Yılmaz, Artvin'in bitkisel üretim noktasında coğrafi yapısı gereği kısıtlı bir bölge olduğunu ifade ederek, "Artvin'in su ürünlerinin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, hayvancılık noktasında da iyi bir potansiyeli var. Bu noktalarda da çalışmalarımız olacak. İhtiyaca göre bir planlama yapacağız. Artvin özelinde bu alanlarda üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Nuri Yılmaz, belirlenecek yol haritasının tarımsal üretimde ülkenin gelecek 25-50 yılına ışık tutacağını sözlerine ekledi.

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Artvin Tarım ve Orman Bakanlığı
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