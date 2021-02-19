Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İş makinesi operatörünün cenazesinin bulunduğu yerden çıkartılması için AFAD ekiplerince çalışma yürütülüyor.
Artvin'in Arhavi ilçesindeki taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
İlçeye bağlı Ortacalar mevkisindeki taş ocağında operatör H.A'nın kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.
İş makinesinin altında kalan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan L.U. ise Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Arazinin yamaç olması ve iş makinesinin bir bölümünün toprak altında kalması nedeniyle H.A'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkartılamadı.
AFAD ekipleri, işçinin cansız bedenini çıkartabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: İş Kazaları
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