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Güncel
AA 25.09.2023 11:45

Artvin'de 7. Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı

Artvin'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı.

Artvin'de 7. Uluslararası Off-Road Yarışları yapıldı

Artvin Off-Road Kulübünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Irak'tan ekipler katıldı.

Motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde toplam 35 ekibin mücadele ettiği yarışları, çok sayıda vatandaş izledi.

Sürücüler, 50 kapıdan oluşan 2 bin 500 metrelik zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı.

Yapay tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan parkurda yarışmacılar zaman zaman zorlu anlar yaşarken, mekanik arıza sebebiyle parkuru tamamlayamayan birçok araç iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Arhavi ilçesinden Mehmet Yenigün-Nafi Sarı'nın kullandığı otomobilin etaptaki çukura girerken takla atması paniğe neden oldu.

S1 kategorisinde Halim Bayrak-İbrahim Arafal, S2 kategorisinde Gürcistan'dan Tamazi İramadze-Avtandi Takidze, S3 kategorisinde Sadık-Hülya Polat çifti, S4 kategorisinde ise baba oğul olarak yarışan Furkan-Gökhan Canbay şampiyon oldu.

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Zafer Sinir, yarışlarda tüm güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığını belirterek, "Kulüp olarak bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz yarışlara ilgi yoğun oldu. Çeşitli ülkelerden gelen yarışçılarımız etaplarda izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşattı." dedi.

Sinir, yarışlardan elde edilen gelirin SMA hastası Deniz Günay için yürütülen kampanyaya bağışlanacağını kaydetti.

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu da parkurda gösteri sürüşü yaptı.

Organizasyon, dereceye giren ekiplere kupa ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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