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Güncel
İHA 11.10.2024 23:26

Arpaçay Belediyesi’nin otobüs seferleri başlıyor

Arpaçay Belediyesi vatandaşlar ve öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek için otobüs seferlerini başlatıyor.

Arpaçay Belediyesi’nin otobüs seferleri başlıyor

Belediye Başkanı Zeki Elma’nın talimatlarıyla belediyeye ait otobüs vatandaşlara Arpaçay-Kars arasında hizmet verecek.

Belediye otobüsü Arpaçay’dan Kars’a sabah 06.45 ile 07.30 saatleri arasında taşıyacak. Belediye otobüsü Kars’tan Arpaçay’a ise 16-45-17.30 saatleri arasında dönüş yapacak. Konuyla ilgili olarak Arpaçay Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemize ait yolcu taşıma otobüsümüz vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyetini gidermek için 14.10.2024 tarihinden itibaren Arpaçay-Kars, Kars- Arpaçay arası yolcu taşıma faaliyetine başlayacaktır” denildi.

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