Arpaçay Belediyesi’nin otobüs seferleri başlıyor

Belediye Başkanı Zeki Elma’nın talimatlarıyla belediyeye ait otobüs vatandaşlara Arpaçay-Kars arasında hizmet verecek.



Belediye otobüsü Arpaçay’dan Kars’a sabah 06.45 ile 07.30 saatleri arasında taşıyacak. Belediye otobüsü Kars’tan Arpaçay’a ise 16-45-17.30 saatleri arasında dönüş yapacak. Konuyla ilgili olarak Arpaçay Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemize ait yolcu taşıma otobüsümüz vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyetini gidermek için 14.10.2024 tarihinden itibaren Arpaçay-Kars, Kars- Arpaçay arası yolcu taşıma faaliyetine başlayacaktır” denildi.