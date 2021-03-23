Ardahan ve ilçelerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler aralıksız sürüyor.

Vali Öner, kent merkezinde ekiplerle yaptığı denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Turuncu kategoride olan Ardahan'ın Göle ilçesinde vaka sayısında artış gözlemlediklerini ve vaka artışlarını takip ettiklerini aktaran Öner, "İl merkezi ve ilçelerdeki vakaları yakın takibe aldık. Vaka artışına göre ilçe bazlı tedbirler alıyoruz. Örneğin vaka sayısının artış gösterdiği Göle ilçemizde halk pazarı ve hayvan pazarını geçici olarak kapattık. Vatandaşımızın sağlığı için çalışmalarımız titizlikle sürecek. Vakaların artması halinde tedbirler de artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

Öner, Göle ilçesine giderek denetim yapmayı planladığını anlattı.