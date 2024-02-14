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Güncel
İHA 14.02.2024 09:47

Ardahan’da yaban hayatı için araziye yem bırakıldı

Ardahan’da kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Ardahan’da yaban hayatı için araziye yem bırakıldı

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Ardahan’da yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğada belirli alanlara yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi personeli ile Jandarma ve Emniyet personelleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen yemleme çalışmasına Vali Hayrettin Çiçek, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatoş Okulu katıldı. Vali Çiçek ve beraberindekiler, Cemal Tural Tabiat Parkında, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakarak, yaban hayvanlarının kış şartlarında beslenmelerini sağlayarak doğal dengenin korunmasına katkıda bulundu.

Bu tür faaliyetlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini vurgulayan Vali Hayrettin Çiçek, “Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir kar yağışı aldık. İl merkezimizde yaklaşık bir metre, yüksek kesimlerde de yer yer 1.5 metreye varan kar örtüleri gerçekleşti. Tabii böyle özellikle yaban hayatının olduğu yerlerdeki yüksek kar örtüsü hayvanların beslemeleri konusunda da elbette ki zorluklar ortaya çıkardı. Biz de çok anlamlı bir organizasyonda bugün yabani hayvanlarımızı besleme noktasında bir araya geldik. Bulunduğumuz bölge özellikle karacaların yoğun yaşadığı bir yer. Hazırlamış olduğumuz yemleri, yiyecekleri doğada hayvanların geçiş noktalarına bıraktık. Yiye beraberinde kuş yuvalarını belirlenen alanlara monte ettiler. İçerisine ise Ceviz, ayçiçeği, köpek maması vesaire yiyeceklerden bırakıldı. Bu suretle Sincapların da beslenmesi sağlanmış olacak. Ardahan bildiğiniz üzere çok çeşitli hayvan türlerini barındıran bir coğrafya. Ormanlarımızda Karacalar, hatta yakın dönemde Vaşak görüntülendi. Bunlar koruma altında olan hayvanlarımız. Doğa koruma milli parklar müdürlüğümüz de bu doğal çeşitliliği ilerleyen nesillere aktarma adına faaliyetlerini sürdürüyor. Arkadaşlarımızı yapmış oldukları bu faaliyetten dolayı tebrik ediyorum. Bu etkinliklerimiz ilimiz genelinde kış boyunca devam edecek” dedi.

Yapılan yemleme çalışmasında kapsamında ekipler daha sonra Ölçek köyü ormanlık alanına yaban hayvanları için karla kaplı araziye sakatat bıraktı.

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