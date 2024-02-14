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Güncel
İHA 14.02.2024 09:39

Kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.

Kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı

Eskişehir’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 14 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması içeriğinden toplam 90 bin146 TL, 155 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 106 bin 950 TL, bin 384 araca taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 1 milyon 355 bin 850 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.

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