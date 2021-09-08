Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da hayvan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Posof ilçesinde, Gürcistan'dan büyükbaş hayvan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkıran köyü yaylasında Gürcistan'dan hayvan kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan'dan getirilen 6 büyükbaş hayvan ele geçirdi, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "hayvan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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