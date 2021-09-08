Germencik Belediye Başkanı Öndeş, 7 Eylül'ün bu yıl da ilçede coşkuyla kutlandığını belirtti.

Bölgedeki orman yangınlarını hatırlatan Öndeş, "Bu nedenle de 7 Eylül'de gençlerle 7 bin ağaç kampanyası başlattık. Gölgesi güzel olduğu için dut ağacını tercih ettik. Ağaç kadar güzel bir eser yok. Amacımız Germencik'in her yerini ağaçlandırmak." dedi.

Öte yandan ilk fidanlar, İl Çayı ve çevresine dikildi.