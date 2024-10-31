Duman 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.10.2024 11:07

Ardahan'da "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi

Uzun yıllardır ekilmesine rağmen unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayından yapılan yemeklerin tanıtılması amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği gerçekleştirildi.

Ardahan'da "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi

Kapantanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, açık alanda hazırlanan kavılca mutfağında kavılcadan yapılan yemek çeşitlerinin tanıtımı yapıldı, kazanlarda pişen yemekler katılımcılara ikram edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, gazetecilere, bakanlık olarak organik tarımın yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

İlgili kurumlara teşekkür eden Egesel, şunları dile getirdi:

"Bu proje, yerel mirasımız olan kavılca buğdayının tanıtılması amacıyla yapıldı. Organik tarımda özellikle yerel çeşitliliğin kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu çeşitlerin çevreye, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretiminin yaygınlaştırılması için bu projeyi yürütüyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'de organik tarım alanında 160 alt proje yürütüyoruz. Organik tarımın yaygınlaştırılması için hem tüketicilerin bilinçlendirilmesi hem de üreticilerimizin üretim sistemlerini öğrenmesi ve sertifikalı üretimi yaygınlaşması için çeşitli projeler yürüttük. Bugün Ardahan'da ise gastronomi ile ilgili yapılan çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu projeyle üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan zinciri yer alıyor."

Projeyi destekleyen Serhat Kalkınma Ajansı Koordinatörü Nurullah Karaca ise ürünün tanıtımı ve pazarlanmasını amaçladıklarını anlatarak, "Bu ürünün tanıtımı amacıyla yola çıktık. Kavılcanın sadece un olarak değil, diğer ürünlerde de piyasada yerine almasını amaçlıyoruz. Organik bir ürün olarak raflarda yerini almasını istiyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Ardahan Tarım ve Orman Bakanlığı Buğday
Sıradaki Haber
Kütahya’da "Dumlupınar Büyük Zafer" animasyon filminin galası yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Yapay zeka destekli arama motorları geçersiz bilimsel verileri işleyerek ırkçılığı teşvik ediyor
11:44
UMKE'den deprem tatbikatı; deniz yolu ile tahliye planı oluşturuldu
11:41
Ukrayna: Rusya Harkiv'de apartmana saldırıdı 1 çocuk öldü, 34 kişi yaralandı
11:41
16 bin hektarı aşkın alanda ağaçlandırma yapılacak
11:47
Online alışverişte sanal kart uyarısı
11:41
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Düzce'deki antik kentte künk sistemleri ve kilise kalıntısına rastlandı
Düzce'deki antik kentte künk sistemleri ve kilise kalıntısına rastlandı
FOTO FOKUS
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ