Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köyde Covid-19 karantinası başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Posof İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Balgöze köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.
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