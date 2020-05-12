Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İshak Askeroğlu ve ailesi, evlerinin balkonunda uçamayan kuş gördü.

Eve aldıkları kuşun ebabil olduğunu öğrenen Askeroğlu, kuşu besledikten sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ebabili teslim alınan ekipler, durumunun iyi olması nedeniyle kuşu Kura Nehri mevkisinde doğaya saldı.

Askeroğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Ardahan'da ebabil görmediğini söyledi.

Ramazanda ebabilin kendilerini ziyaret etmesine sevindiklerini anlatan Askeroğlu, "Kutsal bir kuş sonuçta. Biz de gerekli bakımı yaptık, sonra kuşu ilgililere teslim ettik." dedi.