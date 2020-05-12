Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin ve Diyarbakır'da seyahat kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Mardin ve Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması son buldu.
Mardin'in giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından araç giriş çıkışları kontrollü sağlanıyor. Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu.
Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, sürücülerin ateşini ölçtükten sonra araçların geçişine izin verdi.
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