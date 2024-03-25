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Güncel
AA 25.03.2024 10:42

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevinde kalan yaşlılarla iftar programında bir araya geldi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
[Fotograf: AA]

Kentte "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla huzurevinde iftar programı düzenlendi.

Vali Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek ile etkinliğe katılarak huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Çiçek, programda yaptığı konuşmada, yaşlıların kendileri için kıymetli olduğunu söyledi:

"Ramazanın bugününü size ayırdık. Hayır dualarınızı almak ve sizinle sohbet etmek için geldik. Sizler bizim başımızın tacısınız. İhtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen gayreti ve desteği gösteriyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah"

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