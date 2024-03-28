Ardahan Valisi Çiçek jandarma personeliyle iftar yaptı

Vali Hayrettin Çiçek, Güney Çevre yolu mevkisindeki Jandarma Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarda, jandarmanın önemli görev üstlendiğini söyledi.

Seçim sürecine girildiğini ve bu nedenle güvenlik güçlerine büyük görevler düştüğünü vurgulayan Çiçek, "Amacımız, her daim kentin huzur ve güvenliğini sağlamak. 31 Mart'taki yerel seçimleri huzur ve güven içinde geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla jandarmamız ve emniyetimize önemli görevler düşüyor. Jandarma ve emniyet personeli başta olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimiz, kentin huzuru için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Görevini en iyi şekilde yapan güvenlik personelimizi tebrik ediyorum" dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ve jandarma personeli katıldı.